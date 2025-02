Fernwärme-Ausfall vorüber! Dresdner Stadtteile wieder versorgt

Dresden - Havarie in Dresden ! Vom Versorger SachsenEnergie ist ein großflächiger Fernwärme-Ausfall in den Stadtteilen Seidnitz, Blasewitz und Leuben gemeldet worden. Jetzt geben die Verantwortlichen Entwarnung.

Bei Bauarbeiten am Rothermundpark kam es zu einer Havarie. © Ove Landgraf

Wie SachsenEnergie-Sprecherin Viola Martin-Mönnich (40) am Nachmittag auf TAG24-Nachfrage bekannt gab, wurde der Ausfall gegen 15.30 Uhr behoben. "Alle Abnehmer sind wieder am Netz", so Martin-Mönnich.

Ursprünglich teilte das Unternehmen mit, dass am gestrigen Mittwoch, gegen 14.30 Uhr während Bauarbeiten im Bereich Rothermundpark/Rosenbergstraße eine Fernwärme-Armatur beschädigt wurde.

Die Versorgung von circa 600 Haushalten hätte daraufhin vorübergehend eingestellt werden müssen. "Kollegen der SachsenEnergie begannen sofort mit der Schadensanalyse", so Martin-Mönnich. Man ging zunächst von einem Start der Wiederversorgung am heutigen Donnerstag, um circa 17 Uhr aus.