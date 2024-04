50 Millionen Euro! Hier soll Dresdens größtes Neubaugebiet für Eigenheime entstehen

Dresden - Erste Planungen für das Wohngebiet gab es schon in den 90-er Jahren, nun ist es soweit: Stimmt der Stadtrat zu, kann im Südosten Dresdens größtes Neubaugebiet für Eigenheime wachsen. Der Bremer Bauträger "Interhomes AG" will mehr als 50 Millionen Euro investieren, 135 Häuser bauen.

Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) und Frank Vierkötter (64, r.), Vorstand des Bremer Investors "Interhomes AG". © Ove Landgraf

Beste Hanglage mit Blick bis in die Sächsische Schweiz: Das unberührte Wiesen-Areal in den Stadtteilen Leubnitz-Neuostra und Torna ist so groß wie 24 Fußballfelder (17 Hektar), bietet Platz für 122 Eigenheime und bis zu 13 Mehrfamilienhäuser (4-Geschosser, entlang Kauschaer Straße), insgesamt rund 300 Wohnungen.

Zwischen den Häusern im Norden und Süden des Neubaugebietes soll ein großzügiger Grünzug (öffentlich begehbarer) mit Bäumen, Fuß- und Radwegen, Spiel- und Freizeitangeboten entstehen und Raum für Erholung bieten. Auch für Waldeulen, Feldlärche und Co., für die weitere Ausgleichsflächen geschaffen werden.

"Wir haben den Anspruch, im Neubau Klimaschutz und -anpassung ernst zu nehmen", betont Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne). So solle es auf mindestens 50 Prozent der Dachflächen Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen geben, keine fossilen Brennstoffe genutzt werden.

Die Straße Alttorna wird verlängert (zur Straße "Am Pfaffenberg"), aber verkehrsberuhigt geplant, um Durchgangsverkehr zu vermeiden.