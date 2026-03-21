Hilbert schenkt Dresdens erster Feuerwehrchefin eine Münze

Dresden - Ausgezeichnet! Am Samstag würdigt OB Dirk Hilbert (54, FDP) im Rathaus zehn Dresdner Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich in besonderer Weise in der Stadt engagieren. Darunter auch Sandra Schnitzer (45), die seit 2011 als Dresdens erste langjährige Feuerwehrchefin die Kameraden in Lockwitz leitet.

Seit 2011 ist Sandra Schnitzer (45) Wehrleiterin der Freiwilligen Feuerwehr Lockwitz. © Petra Hornig

Alle hören auf ihr Kommando: 27 Kameraden im aktiven Dienst (darunter drei Frauen), 28 weitere in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 18 Nachwuchs-Floriansjünger leitet Sandra bei der Freiwilligen Feuerwehr Lockwitz an.

Sie selbst machte schon mit zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr mit - Familientradition! Schon ihr Opa löschte Brände, auch ihr Vater, Bruder, Schwester, Onkel und Nichte sind dabei. Vor 15 Jahren wurde sie zur Chefin gewählt - seitdem steht sie auf der Wache ihren Ma.., äh, Frau.

Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Zahnarzthelferin, rückt bis zu zweimal die Woche für ihr Ehrenamt aus.

Die Lockwitzerin riskiert ihre eigene Gesundheit nicht nur bei Bränden wie in der Gohrischheide.

Als Sandra mit ihrem Team als Erste bei einem Autounfall eintraf, waren die Opfer eingeklemmt. "Die Mama stand unter Schock, ihr kleiner Sohn schrie", erinnert sie sich. "Ich beruhigte mit Worten, schließlich konnten wir alle befreien."

Anderen Menschen zu helfen - das macht den Job neben der Kameradschaft für Sandra aus. Mittlerweile folgten auch weitere Frauen ihrem Vorbild, etwa bei der Stadtteilfeuerwehr in Wilschdorf.