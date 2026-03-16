In der dunkelsten Stunde schicken dir diese Dresdner einen Mutmacher

Dresden - Wenn die Gedanken kreisen und das Thema Suizid plötzlich ganz nah rückt, fehlen oft die richtigen Worte - oder jemand, der sie ausspricht. Genau hier setzt die Dresdner Plattform "Mutpost" an: mit persönlichen Briefen von Menschen, die Krisen überstanden haben und all denen, die einfach anderen Mut machen möchten. Sie wollen zeigen: Du bist nicht allein.

Christiane Felsenstein (30), Tina Koch (37) und Jenny Richter (26, v.l.) kümmern sich um die Plattform "Mutpost". © Petra Hornig

Entstanden ist das Projekt am Werner-Felber-Institut für Suizidprävention. "Als ich das Video von Ben West sah, dachte ich: Das brauchen wir auch im deutschsprachigen Raum", sagt Initiatorin Christiane Felsenstein (30).

West ist ein britischer Aktivist für psychische Gesundheit. Die Inspiration kam von seiner englischsprachigen Seite "reasons to stay" ("Gründe, zu bleiben"). Ende Januar begann das Team mit der Entwicklung, kürzlich ging die Website online.

Heute sind dort rund 1000 Briefe zu finden. Das Prinzip ist bewusst einfach: "Es gibt keine Anmeldung, wir greifen keine Daten ab, alles ist so niedrigschwellig wie möglich."

Auf der Startseite erscheint zufällig ein Brief mit einer mutmachenden Botschaft. Wer möchte, kann weiterlesen - oder selbst einen Text einreichen. "Ich habe immer gesagt, wenn wir nur einer Person helfen, dann hat sich das alles schon gelohnt."