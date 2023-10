Kein Frauenkirchen-Stollen mehr fürs britische Königshaus: Bäcker Zopp sagt Stopp!

Dresden - In diesem Jahr geht das britische Königshaus leer aus! Erstmals nach acht Jahren schickt der Dresdner Mühlenbäcker Rüdiger Zopp (60) keinen Dresdner Christstollen in den Buckingham-Palast. Dafür lagert er zum dritten Mal eine Edition des köstlichen Weihnachtsgebäcks für 80 Tage im Glockenturm der Frauenkirche - in 29 Meter Höhe.