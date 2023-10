Klima-Aktivisten auf Pirnaischen Platz: Verkehr mehrmals blockiert

Extinction Rebellion blockierte den Pirnaischen Platz in Dresden. © Steffen Füssel

Dieses Mal brachte die Gruppe den Straßenverkehr am Pirnaischen Platz zum Erliegen, jedoch nur für kurze Zeit. Wie die Organisatoren in einer Mitteilung bekannt gaben, startete die bei der Versammlungsbehörde angezeigte Aktion am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr. Jeweils für rund sieben Minuten wurden wechselnd Fahrspuren der großen Verkehrskreuzung durch die Aktivisten und ihre Unterstützer blockiert.

Genervte Autofahrer bekamen von den Blockierern Bonbons und Info-Flyer zur Klimakrise gereicht, die Straßenbahnen und Fahrradfahrer hingegen konnten während der gesamten Aktion ungehindert weiterfahren.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, nahmen insgesamt 17 Demonstranten aktiv an der Aktion teil. Gegen 9.15 Uhr war der gesamte Einsatz, bei dem sechs Beamte vor Ort waren, wieder beendet.