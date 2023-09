Mit Kantine und Frisör: Dresdens modernstes Flüchtlingsheim eröffnet

Dresden - Mitten in der City wurde am heutigen Montag Dresdens modernstes Flüchtlingsheim eröffnet. Mit dem ehemaligen Hotel an der Lingnerallee beziehen die bis zu 280 Männer ein modernes Haus mit Rund-um-Service, Kantine und Friseur. Und noch dazu kurzen Wegen zu den Ämtern ...