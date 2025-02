Mit Verspätung: Dresdens blaue Rohre verschwinden - Verkehr eingeschränkt

Dresden - Mit gut einjähriger Verspätung geht es jetzt Dresdens letzten blauen Rohren in der Innenstadt ans Gestell. Stück für Stück wird die Rohrleitung, die seit 28 Jahren das Stadtbild prägte, weiter abmontiert. Bis Freitag kommt es zu Behinderungen an der Wilsdruffer Straße.

Bis Freitag verschwinden rund 600 Meter Leitungen. © Norbert Neumann

Ab 1997 wurden die blauen Leitungen genutzt, um Grundwasser aus Baugruben in die Elbe abzuleiten, damit das Nass nicht die Baustelle flutet.

Vom "Wiener Loch" am Hauptbahnhof, den Annenhöfen am Postplatz oder dem neuen Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz wurden so bis zu 60.000 Liter pro Stunde abgepumpt. Mit Verschwinden der Baulücken liegen die stählernen Rohre seit Ende 2023 auf dem Trockenen.

Nachdem Teilstücke (Gewandhausstraße, Am Zwingerteich) im Oktober abgebaut werden konnten, ist seit Montag die Wilsdruffer Straße dran. Dafür rückte die Firma Brunnenbau Wilschdorf (bei Stolpen) mit Kranfahrzeugen an, ist bis Freitag an der Verkehrsachse zugange.

"Wir werden in diesem Zeitraum circa 600 Meter Stahlrohrleitung und 50 Stück Betonstützen von Dresden nach Wilschdorf transportieren", sagt Bauleiter Sven Kästner (52).