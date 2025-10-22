Nach 139 Jahren! Autohaus Zobjack muss Insolvenz beantragen und gibt Standort auf

Dresden - Ein traditionsreiches Familienunternehmen zieht sich aus Dresden zurück. Aufgrund der Wirtschaftslage hat das Autohaus Zobjack (1886 gegründet) Insolvenz beantragt. Bald schließt die Niederlassung in Laubegast für immer.

Diese Filiale an der Österreicher Straße wird schließen. © Ove Landgraf

Im 19. Jahrhundert wurde der Betrieb zunächst für Nähmaschinen-Reparaturen gegründet.

Ab 1926 wurde daraus ein Autoservice - und der überlebte einiges: einen weiteren Weltkrieg, zwei Diktaturen, Hochwasser. Nicht so die schwache Konjunkturphase, in der Deutschland jetzt steckt.



Geschäftsführer Torsten Zobjack (59) fällte eine schwere Entscheidung - gegen Dresden.

"Dieser Rückzug schmerzt. Aber die wirtschaftliche Lage lässt unsere Art und Größe von Familienunternehmen nicht zu", erklärt seine Tochter und Prokuristin Jessica Zobjack (33). Sie verweist auf steigende Kosten für Personal, Energie, Autoteile.

Außerdem sei die Nachfrage nach Opel-Neuwagen und Wohnwagen rückläufig, wesentliche Geschäftszweige für die Laubegaster Filiale.