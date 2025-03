Nach Infektionen in Kita: Neuer Tuberkulose-Fall in Dresden

Dresden - In Dresden ist eine weitere Person an Tuberkulose erkrankt.

Bei drei Personen aus dem Umfeld einer Dresdner Kita wurde eine Tuberkulose-Infektion festgestellt. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa

Am 24. Februar wurde in einer Dresdner Kita eine Tuberkulose-Infektion festgestellt. Wenige Tage später, am 27. Februar, wurde die seltene Lungenkrankheit bei einer zweiten Person diagnostiziert.

Nun wurde ein dritter Fall unter den Kontaktpersonen bekannt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Alle drei Infizierten befinden sich zurzeit in Quarantäne.

Ob möglicherweise noch weitere Infektionen hinzukommen, ist derweil ungewiss. Die Untersuchungen des Gesundheitsamts sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Rund 160 Personen zählten ursprünglich zum Umfeld der Kita. Eine einstellige Anzahl weiterer Kontaktpersonen wurde seither zusätzlich identifiziert, einige davon konnten noch nicht getestet werden.

Aus diesem Grund verzögern sich die Untersuchungsergebnisse, die eigentlich am heutigen Montag erwartet wurden.