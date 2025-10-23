 14.424

Dieser Laden eröffnet seine erste Filiale in Dresden

Auf der Prager Straße wird schon bald ein neuer Schuhladen einziehen. Für Dr. Martens wird es die erste Filiale in Dresden sein.

Von Linda Drewanz

Dresden - Auf der Prager Straße wird schon bald ein neuer Schuhladen einziehen. Für Dr. Martens wird es die erste Filiale in Dresden sein.

Dr. Martens eröffnet am 20. November in Dresden.
Dr. Martens eröffnet am 20. November in Dresden.  © Steffen Füssel

Ein Eröffnungsdatum steht ebenfalls schon fest: In gut einem Monat, am 20. November, wird die britische Schuhkette eröffnen, wie das Unternehmen auf TAG24-Anfrage mitteilte.

Neben dem Seifen-Laden "Lush" (gegenüber der Centrum-Galerie) laufen derzeit die Umbauarbeiten.

Auf rund 82 Quadratmetern wird es dann "das gesamte Spektrum der Dr. Martens Kollektion - von ikonischen Klassikern bis hin zu neuen Modellen" - geben.

Derzeit laufen die Umbauarbeiten.
Derzeit laufen die Umbauarbeiten.  © Steffen Füssel

Deutschland- sowie weltweit gibt es bereits mehrere Filialen, in Dresden wird es die erste sein. Für den Standort in der sächsischen Landeshauptstadt werden laut Internetseite noch Mitarbeiter gesucht.

Titelfoto: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Lokal: