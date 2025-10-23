Dieser Laden eröffnet seine erste Filiale in Dresden
Dresden - Auf der Prager Straße wird schon bald ein neuer Schuhladen einziehen. Für Dr. Martens wird es die erste Filiale in Dresden sein.
Ein Eröffnungsdatum steht ebenfalls schon fest: In gut einem Monat, am 20. November, wird die britische Schuhkette eröffnen, wie das Unternehmen auf TAG24-Anfrage mitteilte.
Neben dem Seifen-Laden "Lush" (gegenüber der Centrum-Galerie) laufen derzeit die Umbauarbeiten.
Auf rund 82 Quadratmetern wird es dann "das gesamte Spektrum der Dr. Martens Kollektion - von ikonischen Klassikern bis hin zu neuen Modellen" - geben.
Deutschland- sowie weltweit gibt es bereits mehrere Filialen, in Dresden wird es die erste sein. Für den Standort in der sächsischen Landeshauptstadt werden laut Internetseite noch Mitarbeiter gesucht.
Titelfoto: Steffen Füssel