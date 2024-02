Neun Tipps für Deinen gelungenen Sonntag in Dresden!

Dresden - Mitten in den Winterferien gibt es von uns die besten Ausflugstipps für Euch. TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!

An neun zentralen Orten der Stadt, wie auf der Prager Straße, auf dem Schlossplatz, am Schlesischen Platz oder auf dem Neumarkt. Gesprochene Erklärungen zu den Beiträgen unter weltoffenesdresden.com .

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen ist der Eintritt frei. Kinder können hier toben und spielen oder tolle Kreativ-Angebote wahrnehmen. Zum Beispiel können sie Chocolatier werden: In der Schokoladenkunst-Werkstatt wird eine Tafel Schokolade verziert. Teilnahme: 8,50 Euro. Geöffnet: 9 bis 18 Uhr.

Dresden - Im mai hof puppentheater in Weißig wird am Sonntag um 11 Uhr das Märchen "Das Waldhäuschen" aufgeführt. Die Puppenspielerin Hella Müller erzählt vom Mädchen Anna, die den Tieren hilft und am Ende sogar Königin wird. Eintritt: Kinder 7/Erwachsene 10 Euro. Kartenreservierung unter 0351/2690072 möglich.