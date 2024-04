Polizei in der Luft! Deshalb kreiste in der Nacht ein Hubschrauber über Dresden

Dresden - Manch ein Anwohner hörte in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Surren vom Himmel: Der Grund dafür war ein Hubschrauber der Polizei über der Dresdner Altstadt und Blasewitz. Die Beamten suchten nach einer 76-Jährigen.

Ein Hubschrauber der Polizei kreiste in der Nacht zum heutigen Mittwoch am Himmel. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Das teilte die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mit.

Die gesuchte Frau sei aus dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in der Johannstadt entlaufen und in einem desorientierten Zustand durch die Stadt geirrt, so ein Sprecher der Polizei. Gegen 20.40 Uhr hätten die Beamten daher eine Suchaktion gestartet.

Zunächst habe man mit Spürhunden gesucht - ohne Erfolg. Um circa 22.30 Uhr kam daher auch ein Helikopter der Polizei zum Einsatz.