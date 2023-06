Polizeihubschrauber kreist über Blauem Wunder: Beamte suchen nach vermissten Kindern!

Dresden - Im Bereich über dem Blauen Wunder kreiste am Freitag in den Mittagsstunden ein Hubschrauber der Polizei .

Der Hubschrauber war unter anderem in den Stadtteilen Rochwitz und Pappritz zu sehen. © Ove Landgraf

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, suchte die Polizei nach mehreren vermissten Kindern.

Vier Kinder zwischen 3 und 5 Jahren hatten sich bei einem Ausflug in einem Waldstück in Rochwitz "offensichtlich verlaufen", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte eine Streifenwagenbesatzung die Kinder an der Zaschendorfer Straße aufgreifen und sie unverletzt den Eltern wieder übergeben.