Rätselnd durch die Stadt: Wie zwei Sachsen Dresden zum Escape Room machen

Dresden - Escape Rooms sind seit mehreren Jahren in Großstädten ein beliebter Zeitvertreib. Zwei kreative Köpfe aus Sachsen haben jedoch einen neuen Dreh gefunden: Ein Outdoor Escape Game, das Dresden zum Spielfeld macht.

Besonders herausfordernd: Anton studierte Wirtschaftsingenieurwesen und Marlon arbeitete hauptberuflich bei einer Krankenversicherung. Dennoch trafen sich beiden täglich in der HTW Dresden Gründungsschmiede und investierten so ihre komplette Freizeit in ihr Projekt.

Als sich beide dann einige Jahre später in Dresden wiedertrafen, entdeckten sie ihre Rätselleidenschaft wieder und begannen 2019, ihr erstes eigenes analoges Escape Game - angelehnt an die Erfolgsserie Haus des Geldes - zu konzipieren.

Die Tour führt durch Dresden und an mehreren Sehenswürdigkeiten vorbei. © Max Patzig

Doch die harte Arbeit sollte sich lohnen, 2022 ging dann das erste professionell entwickelte Outdoor Escape Game an den Start. Produziert wurden Videosequenzen, die die Story um einen flüchtigen Meisterdieb unterstützten.

Die Rätseltour "Catch Cobra" führt in 90 Minuten durch die Dresdner Altstadt und geht an mehreren Sehenswürdigkeiten entlang. An sieben Stationen müssen die Teams mehrere Rätsel, die ihnen auf einem iPad gezeigt werden, lösen.

"Ursprünglich war das Spiel eher für Touristen gedacht, doch mittlerweile haben wir ganz viele Teamevents", berichtet Würffel. Für junge Schulklassen gibt's außerdem das Spiel Abrakadabra.

Mittlerweile gibt's die Rätseltouren - jeweils angepasst an die Städte - auch in Leipzig und Nürnberg. Für die Zukunft planen die beiden Sachsen ein weiteres Spiel, welches gerade entwickelt wird, sowie weitere Städte (Berlin und München) in ihr Portfolio aufzunehmen.

Mehr Infos: epicescape.de