Rolf Hoppe wäre stolz: Hoftheater gönnt sich Anbau

Dresden - Der gro­ße Plan wur­de schon 1995 ge­schmie­det. Über die Jahr­zehn­te - und je nach An­ge­spar­tem - nimmt die Vi­si­on von "Hop­pes Hof­thea­ter" in Wei­ßig im­mer mehr Ge­stalt an. Die­se Wo­che wur­de das Holz­stän­der­werk samt Dach und Ver­klei­dung für eine etwa 50 Qua­drat­me­ter gro­ße Sei­ten­büh­ne hoch­ge­zo­gen. Eine In­ves­ti­ti­on von 80.000 Euro!

"Die Pläne stammen noch von Rolf Hoppe, in dessen Sinn wir sein 'Theaterchen', wie er immer so schön sagte, fortführen", erklärt Geschäftsführer Dirk Neumann (60).

Übrigens: In fünf Jahren, 2030, hätte der legendäre DEFA-Schauspieler Rolf Hoppe (†2018) seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er spielte in zahlreichen Indianerfilmen den Bösewicht, wirkte in Märchenfilmen wie "Meister Röckle und der Teufel" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", aber auch in internationalen Produktionen wie "Mephisto" mit.