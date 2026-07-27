Stadt entschärft Gefahrenstelle an Dresdner S-Bahnhof

Dresden - Seit 2017 fordern Bürger mehr Verkehrssicherheit am S-Bahnhof Pieschen. 2021 kündigte die Verwaltung an, am Leisniger Platz Mittelinseln errichten zu wollen. Jetzt wurde die Gefahrenstelle entschärft.

Verkehrseinschränkungen aufgehoben: Am Leisniger Platz gibt's jetzt barrierefreie Haltestellen und eine Mittelinsel. © Ove Landgraf

Die Straße am S-Bahnhof Pieschen ist ein Umsteigepunkt auch für DVB-Busse und wird täglich von rund 9000 Autos befahren. Nun konnte die Verwaltung den lange geplanten barrierefreien Ausbau der Haltestelle abschließen.

Dabei wurde auch eine neue Mittelinsel als Querungshilfe errichtet. Die nützt nicht nur Fußgängern.

"Radfahrer können am südlichen Ende sicherer nach links in die Torgauer Straße abbiegen, da sie sich im Schatten der Mittelinsel kurzzeitig aufstellen können", teilt ein Stadtsprecher mit.

Auch wurden Straßenabläufe erneuert, Fernmeldekabel umverlegt. Die Kosten betragen rund 670.000 Euro.