TAG24-Reporter als Praktikant im Klärwerk: Wirklich kein Job für empfindliche Nasen

Dresden - Klärwerk - klingt nach Mief, Schmutz und Dingen, über die man nicht beim Abendessen redet. Aber hinter all dem steckt eine ziemlich beeindruckende Welt aus Proben, Pumpen und Parametern. Ich, der TAG24-Reporter , durfte einen Tag lang reinschnuppern. Wortwörtlich.

TAG24-Reporter Benjamin Schön (22) füllt Wasserproben ab. © Norbert Neumann

Los ging’s - natürlich - mit Umziehen. Arbeitsschuhe, Schutzkleidung - alles, was dazugehört. Ich trödel ein bisschen, was dazu führt, dass Stefan, der Probenehmer, schon fast an der ersten Station ist.

Wir starten bei den Probenautomaten am Zulauf. Die Geräte sammeln rund um die Uhr Wasserproben im 2-Stunden Rhythmus. Ich darf direkt mitmischen - im wahrsten Sinne des Wortes.

Viele kleine Fläschchen, viele Fragen meinerseits. "Ich hab auch fast ein Jahr gebraucht, um zu wissen, welches Fläschchen wohin kommt", sagt Stefan. Dann: Neustädter und Altstädter Kanal. Während es im ersten noch moderat müffelt, geht es beim zweiten so richtig ab. Der Geruch - eine Mischung aus Gullydeckel und feuchtem Keller - haut mich kurz um.

"Man gewöhnt sich dran", so Stefan. Und ganz ehrlich: Nach ein paar Minuten war es schon nicht mehr so schlimm.