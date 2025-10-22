Tanztee im Zentralwerk swingt in die neue Saison

Dresden - Darf ich bitten? Sängerin Kerstin Klauer-Hartmann (55), ihr Mann und Musiker Marc Hartmann (56) und sein Tanzorchester laden am Sonntag (15 bis 18 Uhr) zum Tanztee in den Ballsaal des Pieschener Zentralwerks ein. Das Besondere an diesem Schwof in der ehemaligen DDR-Druckerei "Völkerfreundschaft": Es spielt eine Bigband und der Eintritt ist frei.

Kerstin Klauer-Hartmann (55) und Marc Hartmann (56) haben den "Tanztee" mit Bigband aus der Taufe gehoben. © Norbert Neumann

"Unsere Gäste sollen in anmutiger Gewandung und mit Spendierhosen erscheinen", schmunzelt Sängerin Kerstin.

Das Konzept des Tanztees, der mittlerweile seine vierte Saison feiert: Unterhaltung für die ganze Familie, für einen freiwilligen Obolus, den jeder selbst festlegen kann. Empfehlung: 10 bis 15 Euro.

Jung und Alt, Singles, Paare oder Familien schwofen zur Musik der 40er- und 50er-Jahre.

Stilecht gekleidet steht Sängerin (und Stadtführerin) Kerstin am Mikro, interpretiert Schlager von Hildegard Knef bis Bärbel Wachholz. Dazu gibt's Kaffee und Kuchen.