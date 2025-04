Nach Schock-Kahlschlag: Heimliche Pflanzaktion im abgeholzten Privatwäldchen

Dresden - Vor gut drei Jahren sorgte eine Fäll-Aktion in der Albertstadt für Aufregung: So wurde auf einem nicht eingezäunten Privatgrundstück zwischen Stauffenbergallee und Holunderweg ein kleines Wäldchen abgeholzt, das jahrelang Anwohnern und Tierwelt als Erholungsraum gedient hatte. Nun pflanzten Umweltfreunde "heimlich" neue Bäume ein.

Während Anwohner und Lokalpolitiker ein nahendes Bauprojekt befürchteten, was auf der Grünfläche allerdings nicht so einfach machbar ist, begründete die Firma das Kreisen der Kettensägen mit Verkehrssicherungspflichten, auch wegen kranker Bäume.

"Wir waren geschockt. Für Spaziergänger war es ein kleines Biotop, Kinder spielten hier gerne, in den Bäumen lebten Uhus, Schwarzspechte, auch Fledermäuse", erinnerte sich eine Anwohnerin.

Grüne forsten auf: Der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (53, r.) und sein Parteikollege und Stadtrat Torsten Schulze (55) pflanzten am Freitag drei Stieleichen ein. © Thomas Türpe

"Eichen wachsen nicht einfach so wieder hoch, der Ahorn vergammelt", ärgerte sich der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (53, Grüne). Stattdessen gebe es heute wilden Sträucher-Bewuchs, auch mit invasiven Götterbäumen.

Junge Robinien wachsen mit Dornen am Wegrand, was für Kinder und Hunde bedrohlich ist. "Es wächst zwar wieder was, aber eben kein Wäldchen. Ein großer Unterschied", sagte Löser.

Parteikollege und Stadtrat Torsten Schulze (55) betonte, wie wichtig das wohnortnahe Erholungsareal zwischen zwei Naturschutzgebieten in Zeiten des Klimawandels ist. Sein Versuch, das Rathaus zum Kauf des Areals zu verpflichten, war trotz entsprechender Petition (1903 Unterschriften) vor zwei Jahren allerdings hauchdünn im Rat gescheitert.

Nun nahmen die beiden Politiker die Aufforstung in die eigenen Hände, um das "Erholungswäldchen für alle Menschen wieder nutzbar zu machen". Unterstützt von rund einem Dutzend Anwohnern pflanzten sie am gestrigen Tag des Baumes drei Stieleichen ein.

Streng genommen kann das als Sachbeschädigung ausgelegt werden. "Für mich ist das Sachbeschönigung", so Löser. Eine TAG24-Anfrage an die Immobilienfirma blieb zunächst unbeantwortet