Von wegen neuer Trend! Dresdner Restaurant tischt schon seit Jahren glutenfrei auf

Dresden - Gerade hat Tino Piontek (46) alias Purple Disco Machine auf der Hauptstraße sein glutenfreies Café "Olivias Paradise" eröffnet . Was kaum jemand weiß: Nur eine Hausnummer weiter kann seit vier Jahren glutenfrei geschlemmt werden - im "Restaurant Kügelgenhaus" von Wirt Olaf Ruhs (59).

Kochen ist ihre Leidenschaft: Christina Ruhs (54, l.) und Stephanie Bachmann (44) verwöhnen die Gäste kulinarisch. © Eric Münch

"Wir verwenden seit Jahren fast ausschließlich Kartoffel- und Reismehl", so Ruhs. Es gibt nur drei Ausnahmen: "Wer ein Schnitzel bestellt, muss extra die glutenfreie Variante bestellen, denn das schmeckt traditionell paniert besser."

Die zweite Ausnahme sind Kroketten, die dritte ist der Sauerbraten. "Da ist Pulsnitzer Pfefferkuchen drin."

Ansonsten kann alles bedenkenlos geschlemmt werden, frisch und lecker zubereitet von "Küchenperle" Christina Ruhs (54). "Meine Frau macht alles selbst, so richtig hausgemacht. Bei uns gibt es keine Fertigsoßen. Sie kocht noch die Knochen aus, schnippelt Rotkraut", sagt Olaf Ruhs stolz. Alle zwei, drei Monate wechselt die Karte.

Ganz frisch ist das Ambiente: "Ich habe das Restaurant neu bestuhlt und gepolstert, neue Bilder aufgehängt und das ganze Lokal ein bisschen historisch gestaltet."