Von wegen neuer Trend! Dresdner Restaurant tischt schon seit Jahren glutenfrei auf

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Im Dresdner Restaurant "Kügelgenhaus" kann bereits seit Jahren glutenfrei geschlemmt werden.

Von Katrin Koch

Dresden - Gerade hat Tino Piontek (46) alias Purple Disco Machine auf der Hauptstraße sein glutenfreies Café "Olivias Paradise" eröffnet. Was kaum jemand weiß: Nur eine Hausnummer weiter kann seit vier Jahren glutenfrei geschlemmt werden - im "Restaurant Kügelgenhaus" von Wirt Olaf Ruhs (59).

Kochen ist ihre Leidenschaft: Christina Ruhs (54, l.) und Stephanie Bachmann (44) verwöhnen die Gäste kulinarisch.
Kochen ist ihre Leidenschaft: Christina Ruhs (54, l.) und Stephanie Bachmann (44) verwöhnen die Gäste kulinarisch.  © Eric Münch

"Wir verwenden seit Jahren fast ausschließlich Kartoffel- und Reismehl", so Ruhs. Es gibt nur drei Ausnahmen: "Wer ein Schnitzel bestellt, muss extra die glutenfreie Variante bestellen, denn das schmeckt traditionell paniert besser."

Die zweite Ausnahme sind Kroketten, die dritte ist der Sauerbraten. "Da ist Pulsnitzer Pfefferkuchen drin."

Ansonsten kann alles bedenkenlos geschlemmt werden, frisch und lecker zubereitet von "Küchenperle" Christina Ruhs (54). "Meine Frau macht alles selbst, so richtig hausgemacht. Bei uns gibt es keine Fertigsoßen. Sie kocht noch die Knochen aus, schnippelt Rotkraut", sagt Olaf Ruhs stolz. Alle zwei, drei Monate wechselt die Karte.

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Ganz frisch ist das Ambiente: "Ich habe das Restaurant neu bestuhlt und gepolstert, neue Bilder aufgehängt und das ganze Lokal ein bisschen historisch gestaltet."

Bei schönem Wetter locken 44 Außenplätze vors Kügelgenhaus.
Bei schönem Wetter locken 44 Außenplätze vors Kügelgenhaus.  © Eric Münch
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Wirt Olaf Ruhs (59) hat für die Deko eine schicke Uniform aufgetrieben, die an Napoleons Zeiten erinnert.
Wirt Olaf Ruhs (59) hat für die Deko eine schicke Uniform aufgetrieben, die an Napoleons Zeiten erinnert.  © Eric Münch

Restaurant Kügelgenhaus: Keller wird nicht mehr genutzt

Im Restaurant "Kügelgenhaus" kann gemütlich geschmaust werden.
Im Restaurant "Kügelgenhaus" kann gemütlich geschmaust werden.  © Eric Münch

Der 1820 in Dresden ermordete Maler Gerhard von Kügelgen und Napoleon, den Kügelgen mehrfach porträtierte, bestimmen die in Tannengrün gehaltene Inneneinrichtung. Eine rote Uniform sticht hervor.

Seit insgesamt 15 Jahre bewirtschaftet Ruhs schon das "Kügelgenhaus", das bis zum Sommer 2025 im Kellergewölbe auch die Heimstatt vom Comedy Theater Club und zuletzt von Alf Mahlos "Theater Royal" war.

"Der Keller wird jedoch nicht mehr genutzt - wegen der Brandschutzauflagen habe ich mit dem Thema abgeschlossen" - Olas Ruhs und seine Frau Christina konzentrieren sich die nächsten zehn Jahre ganz aufs Lokal (geöffnet Di.-Do. ab 17 Uhr, Fr.-Mo. ab 12 Uhr).

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch

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