Weltkrieg, Sozialismus und Hochwasser: Alles wieder Super bei Deutschlands ältester Tanke

Dresden - Nach gut zwei Jahren Baustellen-Nadelöhr rollt der Verkehr an der Bautzner Straße seit drei Wochen wieder. Damit ist auch die Leidenszeit für die 1927 gebaute kultige Tankstelle mit rundem Dach und achteckigem Klinkerhäuschen vorbei.

"Von den Behörden gab es keine Unterstützung. Wäre mir mein Verpächter (TotalEnergies, früher Total, Anm. d. Red. ) nicht entgegengekommen, hätte ich es nicht geschafft. Und natürlich bedanke ich mich herzlich bei allen Kunden, von denen uns so viele auch in der schweren Zeit die Treue gehalten haben. Viele umliegende Geschäfte haben sogar für uns geworben."

"Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch wollte", sagt ein älterer Herr an der Kasse. "Aber ich!", entgegnet Jautze lächelnd und reicht ihm eine Schachtel Zigarillos über den Tresen.

"Faszinierend, wie viel man in das Häuschen bekommt", sagt Kunde Thomas Feske (41). "Außerdem mag ich die Mitarbeiter." Drei Vollzeit-Kräfte beschäftigt Jautze, die sich wochentags von 5 bis 22 Uhr um Kundschaft kümmern.

Jautzes Reich erstreckt sich über rund 20 Quadratmeter im Klinkerbau. Kaum ein Zentimeter Raum, der nicht ausgenutzt wird. Neben üblichen Waren wie Motoröl oder Holzkohle bietet Jautze auch Kuscheltiere und frische Gurken an.

Auch preislich unterscheidet sich der Betrieb von seiner Konkurrenz. Cappuccino 1,80 Euro, Bocki mit Brötchen 2,50 Euro, Radeberger 1,80 Euro. "Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen", sagt Jautze zu ihrer verbraucherfreundlichen Preispolitik.

In zwei Jahren wird die Tanke 100 Jahre alt. Jautze würde das am liebsten dann selbst als Gast feiern, kommendes Jahr in Rente gehen. Einen Nachfolger für Dresdens schönste Tanke wird sie sicher finden ...