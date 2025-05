Wer hätte das gedacht? Dresden zählt zu den glücklichsten Städten - weltweit

London/Dresden - In welcher Stadt auf der Welt lebt man eigentlich am glücklichsten? Ein Institut hat jetzt 200 Metropolen bewertet - und Überraschung: Drei deutsche Städte sind unter den Top 20, darunter Dresden !

Dafür vergab man Punkte in 82 Bereichen, die in sechs Kernthemen (Bürger, Regierung, Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit und Mobilität) zusammengefasst wurden.

Das Londoner "Institute of Quality of Life" hat im kürzlich veröffentlichten " Happy City Index " Kopenhagen in Dänemark zu der Stadt mit den glücklichsten Bewohnern gewählt.

Der Punkt Regierung wurde mit vielen Punkten bewertet. OB Dirk Hilbert (FDP, 53) wird's freuen, er steht immer mal wieder in der Kritik. © Thomas Türpe

Dresden bekam in der Kategorie Bürger 206 Punkte. Zum Vergleich: Roskilde in Dänemark schnitt in diesem Bereich am besten ab mit 273 Punkten.

Die Regierung bekommt 205 Punkte und landet dabei sogar auf Platz 9 (Spitzenwert: New York, USA, 226 Punkte).

Bei der Umwelt sammelt die sächsische Landeshauptstadt 146 Punkte (Spitzenwert: Vancouver, Kanada, 222 Punkte).

Beim Thema Wirtschaft schnitt Dresden miserabel ab, da gab es lediglich 64 Punkte (Spitzenwert: Kopenhagen, Dänemark, 182 Punkte).

Besser sieht es bei der Gesundheit aus. Mit 162 Punkten landet Elbflorenz in dieser Sparte auf Platz 10 (Spitzenwert: Linz, Österreich, 177 Punkte).

Ähnlich gut sieht es bei der Mobilität aus. 110 Punkte reichen für Platz 12 (Spitzenwert: London, Großbritannien, 133 Punkte).