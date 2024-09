Pläne für Freizeitspaß: Liegen und Sitze auf Dresdner Friedhof?

Dresden - Der Neue Annenfriedhof (14 Hektar groß) in Löbtau wird immer mehr für Freizeitzwecke genutzt. Nun soll ein Teilbereich zum "Friedhofspark" umgestaltet werden. Unklar bleibt die Finanzierung.

Seit 2021 tüfteln Architekten im Rahmen des Bundesprogramms "Green Urban Labs II" an Ideen für den 3400 Quadratmeter großen Teilbereich "Friede und Hoffnung".

"Der Entwurf soll in den nächsten Jahren stückweise realisiert werden", so Katja Porrmann (45), die im Amt für Stadtgrün als Stabsleiterin arbeitet. Man hoffe außerdem auf Mittel des Stadtbezirksbeirats. Bis alle erdachten Ideen verwirklicht sind, kann es also dauern.