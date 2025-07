Mein Tag als Straßenbahnfahrer: Nach der Tour fertig wie nach dem Mathe-Abi

Dresden - Es ist früher Morgen. Also so richtig früh. Während andere noch im Club den letzten Drink exen oder mit einer halben Pizza im Gesicht einschlafen, stehe ich, der TAG24-Reporter, 3.30 Uhr am DVB-Betriebshof in Trachenberge. Bereit, Straßenbahnfahrer zu werden. Ich bin nervös wie beim ersten Date. Der Unterschied: Mein Gegenüber wiegt satte 30 Tonnen, schnurrt mit Strom statt Smalltalk – und wenn es schiefgeht, fliegt nicht nur das Herz aus der Bahn ...