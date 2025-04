Millionen-Sanierung! Frischekur für die DDR-Platten am Goldenen Reiter

Dresden - Es tut sich was rund um den Goldenen Reiter am Neustädter Markt! Im Sommer soll die Sanierung des östlichen Kracht-Brunnens fertig werden, auch der benachbarte Keramikbrunnen am Jägerhof mitsamt Vorplatz ist noch dieses Jahr dran. Und endlich hat auch für viele Bewohner das lange Warten ein Ende: Vonovia lässt die maroden DDR-Platten sanieren, richtet gerade die Baustelle ein.