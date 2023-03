Mit 14 neuen Booten: Auf dem Carolasee kann bald wieder gegondelt werden

Dresden - Das Aus des Gondel-Bootsverleihs am Carolasee im Großen Garten machte im letzten Jahr viele Dresdner traurig. Nun kehrt das traditionelle Vergnügen zurück. Unternehmer René Girrbach (48) will als neuer Pächter spätestens zu Pfingsten seinen neuen Gondel-Verleih öffnen.

Als Interimslösung sei zunächst ein Holzbau mit mobilen Bauten für Gastronomie und WC vorgesehen, der frühestens im Herbst in Betrieb gehen könne.

Nun ist klar, wie es weitergeht: Der Freistaat (Eigentümer des Großen Gartens) nimmt 150.000 Euro in die Hand, plant bis Juli den Abriss des Bootshauses, so Alwin-Rainer Zipfl (48), Sprecher des zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumanagements (SIB).

Das marode Gebäude wird abgerissen, durch einen Interimsbau aus Holz ersetzt. © Eric Münch

Der Gondel-Bootsverleih startet zur Freude vieler Dresdner schon eher! "Frühestens Anfang Mai, spätestens Pfingsten will ich starten", sagt Girrbach. 14 Ruder-Boote bestellt er dafür neu, jeweils sieben 3- und 5-Sitzer, einige sogar gepolstert.

Steht der Interimsbau, will er einen Verkaufsstand (dieser steht jetzt noch am "Ka'Fee Girrbach" in der Johannstadt) mit Kuchen, Eis und Snacks einrichten.

Für den Gastwirt, der schon als Kind Parkeisenbahner war und heute auch die Lichterfahrten im Großen Garten organisiert, ist der Gondel-Betrieb eine "Herzensangelegenheit".

"Wir freuen uns, dass das Gondeln nun wieder möglich sein wird", so Schlösserland-Chef Christian Striefler (60). Damit der Betrieb pünktlich starten kann, laufen aktuell noch Reparaturen am Steg. Anlegehölzer werden getauscht, die Stützmauer ertüchtigt.