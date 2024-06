Anwohner in Dresden irritiert: Laute Gebetsrufe am Elbufer

Dresden - Normalerweise schlendern Spaziergänger am Johannstädter Elbufer entlang, bieten Trödler am Sonnabend ihre Waren feil. Ein ganz anderes Bild bot sich Sonntagfrüh. Zum Opferfest rollten Hunderte Muslime morgens ihre Gebetsteppiche aus, feierten und beteten an der Elbe. Nicht allen gefielen die lauten Gebetsrufe, die von der Albertbrücke bis zum Blauen Wunder schallten.