Rathaus untersagt Kritik an Kühns umstrittenem Fahrrad-Zähler

Verkehrsbürgermeister Kühn (45, Grüne) beobachtete "Radfahrende". © Thomas Türpe

Kosten pro Stück: schlappe 100.000 Euro (TAG24 berichtete). Im Internet ließen die Dresdner daraufhin Dampf ab. Doch nach 500 Kritiken war Schluss: Die Stadt schaltete die Kommentarfunktion einfach ab.



Zur Erinnerung: Auf der St. Petersburger Straße steht Dresdens erster Fahrradbarometer. Der längliche Bildschirm zählt und zeigt die vorbeifahrenden Fahrräder für den Tag und das Jahr.

Die fünf Stück sollen "ein Bewusstsein dafür [schaffen], wie viele Fahrradfahrer täglich auf der viel befahrenen Straße unterwegs sind", so die Stadt. Standorte sollen hinzukommen: am Sachsenplatz, der Wilsdruffer und Lennéstraße und am Dr.-Külz-Ring.

Und das, obwohl Dresden sparen muss. Nur 8 von 99 Springbrunnen plätschern in dieser Saison, Tausenden Schulkindern wurde der Ferienpass gestrichen und die DVB fahren seltener, um das Haushaltsloch zu stopfen. 2027 kommen Kredit-Schulden von 220 Millionen Euro hinzu.