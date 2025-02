Geschäftiges Treiben in Dresden zum Wahlkampf-Endspurt

An dem digitalen Wahlforum "Wie viel Sozialstaat können wir uns noch leisten?" von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung nehmen am heutigen Mittwoch (Beginn 19 Uhr) als Kandidierende Nadja Sthamer (34, SPD ), Alexander Krauß (49, CDU), Nico Tippelt (57, FDP ), Sören Pellmann (48, Linke), Paula Piechotta (38, Grüne ) und Christian Schweiger (52, BSW ) teil.

Die AfD zelebriert am Abend in Löbau den Wahlkampfabschluss in der Messehalle (Görlitzer Straße 2, Beginn 19 Uhr).

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU ) unterstützt am heutigen Mittwoch in Borna den Bundestagskandidaten Jörg Heuter (54) und besucht dessen Wahlforum (Am Wilhelmschacht 15, Beginn 18 Uhr).

Die Spitzenkandidatin der Linken, Heidi Reichinnek (36), bestreitet noch eine Vielzahl an Terminen in Sachsen. Am heutigen Mittwoch ist sie in Dresden und wird u. a. ab 16 Uhr einen Infostand am Dresdner Hauptbahnhof zusammen mit den Dresdner Direktkandidatinnen Clara Bünger (38) und Funda Römer (54) betreuen.

Am morgigen Donnerstag trifft man Reichinnek dann vormittags am Skihang Fichtelberg, in Chemnitz (ab 13 Uhr, Johannisplatz) und in Riesa (ab 15 Uhr, Mannheimer Platz).