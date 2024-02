Großer Wirbel um Verkehrs-Umfrage von Stephan Kühn: Sind die Fragen "grün" gefärbt?

Dresden - Wie soll die Mobilität der Zukunft aussehen? Mit dem "Mobil-O-Mat" will Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) die Bürger in die Gestaltung einbinden. So können sie übers Handy oder im Bürgerlabor am Rathaus mit einem digitalen Werkzeugkasten spielerisch die Weichen für die Verkehrsplanung stellen. Doch nun wird heftige Kritik daran laut.