Konzept abgelehnt: Klima-Krieg in Dresden geht weiter

Dresden - Nach einem Fraktions-Aufstand gegen das Klimaschutzkonzept von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) fiel es im federführenden Umweltausschuss durch. Die Grünen schäumen!

Das Konzept sieht auch den Ausbau von Solaranlagen vor. © Oliver Killig dpa/lsn

Das Konzept sieht vor: Bis spätestens 2040 soll Dresden klimaneutral sein, so hatte es auch der Stadtrat beschlossen. Erneuerbare Energien, Wärmepumpen, grüner Wasserstoff sollen Dresdens Erdgasbedarf ersetzen. Aber ist das überhaupt umzusetzen?

Ernste Zweifel äußerten jüngst die Fraktionen von CDU, Team Zastrow (TZ) und FDP/Freie Bürger. Im Umweltausschuss fanden sie jetzt mit der AfD eine Mehrheit dagegen.

Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe (70) zürnt: "Die Ablehnung stellt einen folgenschweren Angriff auf den Klimaschutz in Dresden dar", meint er. Das Kosten-Argument der rechten Fraktionen sei "fadenscheinig".

Ohne Klimaschutzkonzept stünden auch Fördermittel auf der Kippe. "Das Konzept ist ein Wegweiser, auch wenn nicht alles sofort machbar ist."