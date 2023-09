Neue Radspur auf der Bautzner: Zastrow will Rathaus-Plan stoppen

Extra-Spur für Radfahrer: FDP-Chef Holger Zastrow (54) fürchtet Verkehrs-Chaos auf der Bautzner Straße. © Steffen Füssel

Die dadurch frei werdende rechte Spur soll dann exklusiv den Radfahrern zur Verfügung stehen.

"Das ist wirklich der Gipfel der Frechheit. So was versteht kein Mensch", poltert der Chef der FDP-Fraktion im Stadtrat, Holger Zastrow (54), in Richtung des Beigeordneten.

"Es gab dazu weder eine Vorlage, noch ist die Maßnahme an dieser Stelle notwendig. Es wird für Stau sorgen und Autofahrer sowie ÖPNV-Nutzer nerven."



Kühn selbst verteidigte auf Anfrage von TAG24 sein Vorhaben: "Die Auswirkungen auf den Verkehrsablauf, insbesondere auf den Straßenbahnverkehr, sollen durch verkehrstechnische Maßnahmen (Pulkführerschaft Straßenbahn, Steuerung der Lichtsignalanlagen) so gering wie möglich gehalten werden."