Zu wenig bezahlbarer Wohnraum: Werden in Dresden bald Ferienunterkünfte geschlossen?

Dresden - In Dresden wird es zunehmend schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Um den Wohnungsmarkt zu entlasten, wollen SPD und Linke gegen Ferienwohnungen und deren Zweckentfremdung vorgehen.

Die (strukturelle) Leerstandsquote beträgt laut Rathaus drei Prozent (9174 Wohnungen), was als "niedrig" zu interpretieren sei.

SPD-Stadtrat Vincent Drews (36) will auch den Leerstand bekämpfen. © Holm Helis

Tatsächlich arbeitet der Landtag bereits an einem Gesetzesentwurf der Regierungskoalition (CDU, Grüne, SPD), der noch dieses Jahr verabschiedet werden soll.

Demnach würde eine Wohnung als "zweckentfremdet" gelten, wenn sie mehr als zwölf Wochen pro Jahr für Fremdbeherbergung genutzt wird. Als Leerstand gilt, was länger als zwölf Monate leersteht. Für bestehende Ferienwohnungen soll eine Übergangsfrist von zwei Jahren gelten.

In Dresden will die SPD erreichen, dass die Verwaltung die Zweckentfremdung durch Ferienwohnungen in der Altstadt und Neustadt untersagen kann. Gegen spekulativen Leerstand soll stadtweit vorgegangen werden.

Das Rathaus sieht allerdings "aufgrund der relativ begrenzten Anzahl an Ferienwohnungen am Gesamtwohnungsbestand" (rund 0,57 Prozent) "zurzeit keine Probleme für das Angebot von Mietwohnungen". Man beobachte die Entwicklung aber genau, um im Bedarfsfall zügig handeln zu können.