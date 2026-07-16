Zulauf bei Linken hält an

Dresden - Die Linke Sachsen wächst weiter: Seit Jahresbeginn sind rund 600 neue Mitglieder in die Partei eingetreten. "Unsere Eintrittswelle war kein einmaliger Hype", freut sich der Landesvorsitzende Marco Böhme (36).

Marco Böhme (36, Linke): Die Eintrittswelle von 2025 war kein einmaliger Hype. © Ralf Seegers

Ende 2024 zählte die Partei noch genau 6917 Mitglieder, ein Jahr später waren es dann 11.320. Viele von ihnen bleiben nicht nur einfach passiv.

"Wenn wir in Sachsen unterwegs sind, sehen wir, dass unsere zahlreichen Neumitglieder weiterhin aktiv sind und unsere Partei mitgestalten", berichtet die Co-Landesvorsitzende Anja Eichhorn (40).