Zulauf bei Linken hält an
Dresden - Die Linke Sachsen wächst weiter: Seit Jahresbeginn sind rund 600 neue Mitglieder in die Partei eingetreten. "Unsere Eintrittswelle war kein einmaliger Hype", freut sich der Landesvorsitzende Marco Böhme (36).
Ende 2024 zählte die Partei noch genau 6917 Mitglieder, ein Jahr später waren es dann 11.320. Viele von ihnen bleiben nicht nur einfach passiv.
"Wenn wir in Sachsen unterwegs sind, sehen wir, dass unsere zahlreichen Neumitglieder weiterhin aktiv sind und unsere Partei mitgestalten", berichtet die Co-Landesvorsitzende Anja Eichhorn (40).
Sie organisieren Küchen für alle, Sprechstunden oder Haustürgespräche, so die Politikerin.
Der Altersdurchschnitt der nun knapp 12.000 Mitglieder liegt bei 43,5 Jahren. 49,2 Prozent sind männlich, 46,3 Prozent weiblich, 2,1 Prozent divers. 2,4 Prozent machten zum Geschlecht keine Angaben.
Titelfoto: Ralf Seegers