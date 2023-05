Rathaus hat sich 'ne Platte gemacht: So schick wird jetzt das Süd-Quartier

Dresden - Neben Gorbitz, Prohlis und der Johannstadt gilt das Wohn-Quartier entlang der Budapester Straße Ost als sozial schwächeres Viertel in Dresden . Das Rathaus will nun viele Millionen Euro lockermachen, um das Wohnumfeld lebenswerter zu gestalten.

Auch Stolperfallen an Fußwegen sollen entfernt werden. Wichtig: Die Anwohner sollen mitreden, in Workshops Wünsche einbringen. Am 13. Mai (Sonnabend) bietet das Rathaus von 15 bis 18 Uhr eine Entdecker-Tour durchs Viertel an, Treff an der Hohen Straße/Wielandstraße.