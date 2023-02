Sachsens Bäcker haben null Bock auf Insekten im Teig

Dresden - Getreideschimmelkäfer im Brot, Heuschreckenpulver im Brötchen, getrocknete Grillen im Kuchen? Schon beim Gedanken daran dürfte es vielen unwohl werden. Und doch sind all diese Zutaten seit 24. Januar in Lebensmitteln erlaubt .

Neben steigenden Energie- und Getreidekosten müssen sich Sachsens Bäcker nun auch mit zahlreichen Kundenanfragen beschäftigen. © IMAGO/Rolf Poss

Sachsens Bäcker haben jetzt auf den Ekel-Reflex reagiert. Immer mehr Meister versuchen, ihre Kundschaft mit (ent-)warnenden Aushängen zu beruhigen.



"In unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken", lautet etwa ein Schild in den Verkaufsstuben der Löbauer Großbäckerei Schwerdtner mit rund 50 Filialen zwischen Dresden und Zittau.

"Die Anfragen wegen der Insekten häufen sich", so Michael Heidler (51), Mitglied der Geschäftsleitung. Er stellt gleichzeitig klar: "Wir werden auch in Zukunft auf die Verwendung verzichten."

Gleiches gilt für die Bäckerei Fehrmann aus Göda (Landkreis Bautzen), die ihre Kundschaft mit einer Digitalanzeige auf die Nicht-Verwendung hinweist.

Chef André Fehrmann: "In unsere Backwaren kommt nur, was auf dem Feld wächst, und nicht, was dort krabbelt, läuft oder fliegt."