Sieben Tipps für tolle Veranstaltungen in Dresden und Umgebung
Dresden - Auch wenn das Wetter am Wochenende nicht so mitspielt, wie man sich wünscht, könnt Ihr in Dresden und Umgebung tolle Sachen unternehmen. Wir haben für Euch ein paar Tipps für Veranstaltungen, die Euren Sonntag besser machen!
Kinderfest
Dresden - Von 10 bis 18 Uhr feiert die Parkeisenbahn am Sonntag ein großes Kinderfest rund um den Bahnhof Zoo. Die Besucher bekommen Einblicke in den Eisenbahnbetrieb, außerdem werden Bastelspaß und verschiedene Spielmöglichkeiten geboten.
Mit von der Partie ist natürlich auch Maskottchen Parkolino. Die Parkeisenbahn fährt den ganzen Tag durch den Großen Garten. Am Bahnhof Zoo kann die Fahrt für den Festbesuch unterbrochen werden. Der Eintritt ist frei. Tickets für die Parkeisenbahn müssen beim Gästeservice erworben werden. Infos unter: grosser-garten-dresden.de
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Flohmarkt
Moritzburg - Das hätte Aschenbrödel sicher gefallen. Unweit des Moritzburger Märchenschlosses findet von 10 bis 16 Uhr der Moritzburger Flohmarkt statt. Auf dem neuen Markttreff am Schlossparkplatz und auf der Festwiese von Adams Gasthof kann dann zwischen allerlei Trödel gestöbert werden. Der Eintritt ist frei. Infos unter: sachsenmaerkte.de
Porträt Marlene Dietrich - Gezeichnet von Dorit Gäbler
Dresden - Ein Sonderkonzert der Extraklasse! Ausnahmekünstlerin Dorit Gäbler nimmt Euch ab 15 Uhr im bezaubernden Lingner Schloss auf eine Reise durch Lieder von Marlene Dietrich mit. Lauscht Klassikern wie "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", "Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre" oder aber auch "Lilli Marleen".
Ein Nachmittag zum Abschalten und Staunen. 20 Euro/Ticketanfrage und Infos unter: lingnerschloss.de
Sankt Pieschen
Dresden - Beim Stadtteilfest "Sankt Pieschen" in Dresden Pieschen könnt Ihr dem durchwachsenen Wetter trotzen! Am Konkordienplatz wird es eine Bühne geben - die Auftritte ziehen sich von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag werden sich vor allem die Kleinen freuen, denn ab 15 Uhr gibt es einen Kindertanz, gefolgt von der Kinderdisco um 15.30 Uhr.
Neben Kleinkunst, Spiel und Spaß, steht auch einfach Entspannung auf dem Plan. Eintritt frei/Infos und Programm unter: sanktpieschen.de
Flohmarkt for Kids
Dresden - Die Kleinen sollten sich doch auch mal durch verschiedenste Stücke stöbern dürfen, oder nicht? Das können sie am Sonntag von 10 bis 15 Uhr auf dem Konzertplatz am Weißen Hirsch. Dabei sind Kinder nicht nur Käufer, sondern auch Verkäufer - so kann ein toller Austausch stattfinden. Ein Highlight für alle Entdecker!
Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de
Familien-Feuerwehr-Tag
Rabenau - Mit einer coolen Gruppe macht Ihr Euch auf eine 5 Kilometer lange Spazierstrecke, wobei Ihr zwischendurch auf tolle Mitmach-Aktionen stoßt. Diesmal wird es auch eine kinderwagentaugliche und kürzere Strecke geben. Der Start gestaltet sich individuell zwischen 9 und 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus (August-Bebel-Str. 17).
Diejenigen, die nicht an dem Spaziergang interessiert sind, können sich ab 11 Uhr beim Kinderfest der Feuerwehr Rabenau einfinden. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Infos unter: feuerwehr-rabenau.de
Niklas Lukassen: STILL WATERS Record Release
Dresden - Der Abend im Blue Notes wird musikalisch! Ab 20 Uhr treten Bela Meinberg (Piano), Niklas Lukassen (Kontrabass) und Ivars Arutyunyan (Schlagzeug) in einem unvergleichlichen Trio auf. Also Kopf aus, Drink nehmen und einfach genießen.
TAG24 wünscht Euch einen entspannten Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa/dpa-Zentral; PR; 123RF/hryshchyshen; 123RF/lustreart