07.06.2026 06:00 Sieben Tipps für tolle Veranstaltungen in Dresden und Umgebung

In Dresden wird das Wetter zwar wechselhaft, aber dennoch gibt es tolle Veranstaltungen in Dresden und Umgebung, die ihr nicht verpassen solltet.

Von Antje Ullrich, Maxima Michael

Dresden - Auch wenn das Wetter am Wochenende nicht so mitspielt, wie man sich wünscht, könnt Ihr in Dresden und Umgebung tolle Sachen unternehmen. Wir haben für Euch ein paar Tipps für Veranstaltungen, die Euren Sonntag besser machen!

Kinderfest

Dresden - Von 10 bis 18 Uhr feiert die Parkeisenbahn am Sonntag ein großes Kinderfest rund um den Bahnhof Zoo. Die Besucher bekommen Einblicke in den Eisenbahnbetrieb, außerdem werden Bastelspaß und verschiedene Spielmöglichkeiten geboten. Mit von der Partie ist natürlich auch Maskottchen Parkolino. Die Parkeisenbahn fährt den ganzen Tag durch den Großen Garten. Am Bahnhof Zoo kann die Fahrt für den Festbesuch unterbrochen werden. Der Eintritt ist frei. Tickets für die Parkeisenbahn müssen beim Gästeservice erworben werden. Infos unter: grosser-garten-dresden.de

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Neben der Parkeisenbahn ziehen am Sonntag weitere tolle Aktivitäten die Aufmerksamkeit auf sich. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Flohmarkt

Moritzburg - Das hätte Aschenbrödel sicher gefallen. Unweit des Moritzburger Märchenschlosses findet von 10 bis 16 Uhr der Moritzburger Flohmarkt statt. Auf dem neuen Markttreff am Schlossparkplatz und auf der Festwiese von Adams Gasthof kann dann zwischen allerlei Trödel gestöbert werden. Der Eintritt ist frei. Infos unter: sachsenmaerkte.de

In der Nähe vom Schloss Moritzburg könnt Ihr am Sonntag über einen Trödelmarkt schlendern (Archivfoto) © picture alliance/dpa/dpa-Zentral

Porträt Marlene Dietrich - Gezeichnet von Dorit Gäbler

Dresden - Ein Sonderkonzert der Extraklasse! Ausnahmekünstlerin Dorit Gäbler nimmt Euch ab 15 Uhr im bezaubernden Lingner Schloss auf eine Reise durch Lieder von Marlene Dietrich mit. Lauscht Klassikern wie "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", "Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre" oder aber auch "Lilli Marleen". Ein Nachmittag zum Abschalten und Staunen. 20 Euro/Ticketanfrage und Infos unter: lingnerschloss.de

Am Sonntag wird es ab 15 Uhr musikalisch im Lingner Schloss. © Petra Hornig

Sankt Pieschen

Dresden - Beim Stadtteilfest "Sankt Pieschen" in Dresden Pieschen könnt Ihr dem durchwachsenen Wetter trotzen! Am Konkordienplatz wird es eine Bühne geben - die Auftritte ziehen sich von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag werden sich vor allem die Kleinen freuen, denn ab 15 Uhr gibt es einen Kindertanz, gefolgt von der Kinderdisco um 15.30 Uhr. Neben Kleinkunst, Spiel und Spaß, steht auch einfach Entspannung auf dem Plan. Eintritt frei/Infos und Programm unter: sanktpieschen.de

Auf dem Stadtteilfest "Sankt Pieschen" gab es schon die letzten Jahre tolle Aktionen. (Archivfoto) © Petra Hornig

Flohmarkt for Kids

Dresden - Die Kleinen sollten sich doch auch mal durch verschiedenste Stücke stöbern dürfen, oder nicht? Das können sie am Sonntag von 10 bis 15 Uhr auf dem Konzertplatz am Weißen Hirsch. Dabei sind Kinder nicht nur Käufer, sondern auch Verkäufer - so kann ein toller Austausch stattfinden. Ein Highlight für alle Entdecker! Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de

Der Konzertplatz Weißer Hirsch verwandelt sich am Sonntag zu einem fröhlichen Kinderflohmarkt. (Archivfoto) © PR

Familien-Feuerwehr-Tag

Rabenau - Mit einer coolen Gruppe macht Ihr Euch auf eine 5 Kilometer lange Spazierstrecke, wobei Ihr zwischendurch auf tolle Mitmach-Aktionen stoßt. Diesmal wird es auch eine kinderwagentaugliche und kürzere Strecke geben. Der Start gestaltet sich individuell zwischen 9 und 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus (August-Bebel-Str. 17). Diejenigen, die nicht an dem Spaziergang interessiert sind, können sich ab 11 Uhr beim Kinderfest der Feuerwehr Rabenau einfinden. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Infos unter: feuerwehr-rabenau.de

Die Kleinen können am Sonntag bei dem Kinderfest der Rabenauer Feuerwehr alles rund ums Thema erfahren! (Symbolfoto) © 123RF/hryshchyshen

Niklas Lukassen: STILL WATERS Record Release

Lust auf einen entspannten Musikabend mit Niklas Lukassen? (Symbolfoto) © 123rf/lustreart