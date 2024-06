Michael Kretschmer geht dank Tom Liebscher nicht baden: MP steigt auf der Elbe ins Kajak!

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ging mit dem zweifachen Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz auf der Elbe paddeln.

Von Enrico Lucke

Dresden - Als sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) am heutigen Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in den Zweier-Kajak setzte, spekulierten einige darauf, dass er in die Elbe fallen könnte. Aber der 49-Jährige profitierte vom Können des zweifachen Olympiasiegers Tom Liebscher-Lucz (30), der die eine brenzlige Situation gekonnt löste ...

Beim Ablegen ging nichts schief. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, v.) stieg zuvor auch souverän ein. © Enrico Lucke Der Dresdner will am 8. August bei den Spielen in Paris erneut im Vierer (500 Meter) Gold erbeuten - sein drittes. Kretschmer versucht dabei zu sein, wenn im Bootshaus an der Oehmestraße die Daumen gedrückt werden. Für den Ministerpräsidenten, der bis 1. September um seinen Job kämpft, sind solche Termine im Wahlkampf "eine willkommene Abwechslung". Liebscher-Lucz empfand es als große Ehre, dass Sachsens Chef zu ihm ins Boot stieg: "Ohne meine Erfolge wäre dies wohl nicht passiert." Dresden Regionalsport Vom Goldenen Reiter zum Eiffelturm: Fünf Dresdner kämpfen in Paris um eine Medaille! Das Aushängeschild des Kanuklubs nutzt die Gelegenheit, um für seinen Traum zu trommeln: "Es wäre schön, wenn wir bei den Finals 2025 vorm Zwinger paddeln." Kretschmer kannte das Projekt und hält es für eine gute Idee. Mit diesem Fürsprecher sollte es doch machbar sein, die Bedenkenträger bei der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH zu überzeugen.

Michael Kretschmer zeigte, dass er nicht zum ersten Mal in einem Kajak saß. Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (30) musste nur eine brenzlige Situation nach einer Welle von einem Motorboot lösen. © Enrico Lucke

Ministerpräsident Michael Kretschmer ist vom Paddel-Virus infiziert