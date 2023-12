Richtfest in Freital: Im Stadion des Friedens geht's voran!

Freital - In Freital geht es voran! Am gestrigen Freitag ist im Stadion des Friedens Richtfest für das neue Funktionsgebäude gefeiert worden. Bis zum Sommer 2024 entstehen an der Burgker Straße nahe Oskarshausen "moderne, zeitgemäße Umkleiden, Sanitär-, Vereins- und Schulungsräume inklusive Gerätelager und Technikräume, Wettkampfbüros, das Büro des Kreisverbands Fußball sowie 500 (überdachte) Zuschauerplätze", so die Stadt.