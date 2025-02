04.02.2025 15:55 2.238 Star-Auflauf zum SemperOpernball! Kult-Sänger Heino kommt nach Dresden

Wer beim 100. SemperOpernball Promis gucken will, ist am roten Teppich genau richtig. Am heutigen Dienstag sagte Kult-Sänger Heino (86) zu.

Von Katrin Koch

Dresden - Glamour, Glanz und Gloria: Am Freitag pulsiert Dresden im Walzertakt. Showtime! Mit Heino (86) kommt ein waschechter Superstar nach Dresden. © Thomas Türpe 1900 Gäste tanzen auf dem 100. SemperOpernball durch die Nacht, Stars und Sternchen schreiten über den roten Teppich. Wer Promis gucken will, ist am Theaterplatz genau richtig - und darf sich vorab auf einen wahren Star-Auflauf freuen. Anlässlich des Jubiläums wird nämlich auch Heino (86) erwartet. Am heutigen Dienstag sagte der Kult-Sänger zu. "Es ist mein allererster SemperOpernball! Ich liebe Sachsen, bin ja in Großenhain aufgewachsen und freue mich wahnsinnig auf Dresden." Dresden Fliegerbombe an Carolabrücke: Polizei gibt Entwarnung Begleitet wird der 86-Jährige von Manager Helmut Werner (40) sowie Ex-"Sachsen Fernsehen"-Reporter Benedict Bartsch (20), Letzterer betreut Heino auf Social Media. Auch Heinos Manager Helmut Werner (40, r.) wird über den Roten Teppich flanieren. © Benedict Bartsch SemperOpenairball: Auch davor ist man mittendrin Anna Ermakova (24, l.) kommt mit Mutter Angela (57) zum SemperOpernball. © Imago/Spöttel Picture Bis zu 10.000 Gäste werden zum SemperOpenairball auf dem Theaterplatz erwartet - denn das Programm vor der Oper kann sich sehen lassen. So feiert Ihr durch die Nacht: Punkt 18 Uhr startet zeitgleich das Programm auf dem Theaterplatz - und der Einlass in die Oper. Open-Air-Moderator Wolfgang Lippert (72), OB Dirk Hilbert (53) und MP Michael Kretschmer (49) mit seiner Frau Annett Hofmann (49, Schirmherrin der Debütanten) begrüßen das Publikum. Bis 20 Uhr performen die "Keen on Rhythm"-Showgirls aus Schneeberg, Singer-Songwriter Moss Kena (27), die Impulso Tenors, die Jazzdance-Gruppe A.R.T.anzcompany und die Comedian Harmonists Forever. Entertainer Wolfgang Lippert (72) moderiert wie im Vorjahr den SemperOpenairball. © ZWG / Ralph Köhler Jazztrompeter Till Brönner (53) wirkt im Ballprogramm mit. © imago images/POP-EYE Luftballons steigen in den Himmel, im Sparkassen-Truck wartet eine Fotostation. Ab 20.15 Uhr werden Programmteile des Balls aus der Oper auf eine LED-Wand übertragen. Gegen 22 Uhr wird ein Feuerwerk gezündet. Mit der Übertragung des Live-Konzerts (23 bis 0 Uhr) von Max Giesinger (36) endet das Programm des SemperOpenairballs. Auch diese Promis werden erwartet Gegen 22 Uhr wird an der Oper das große Ballfeuerwerk gezündet. © Sebastian Kahnert/dpa Ball-Moderatoren Stephanie Stumph (40) und Tom Wlaschiha (51), Jazztrompeter Till Brönner (53), DJ "Purple Disco Machine" Tino Piontek (44), Anna Ermakova (24, Tochter von Boris Becker) und ihre Mutter Angela (57), Ex-Eislauf-Königin Katarina Witt (59), die Olympia-Sieger Tom Liebscher-Lucz (31, Kajak) und Rebekka Hasse (32, Sprint), Handballer Luca Witzke (25), Sänger Max Giesinger (36), die Moderatoren Cathy Hummels (37), Marco Schreyl (51) und Claudia Kleinert (55), "Karat"-Sänger Claudius Dreilich (54), Sängerin Ute Freudenberg (69, "Jugendliebe"), die Schauspieler Mariella Ahrens (55) und Wolfgang Stumph (79) sowie die Reality-TV-Stars Micaela Schäfer (41) und Julian F.M. Stöckel (37). Es ist somit angerichtet für eine glamouröse und zugleich faszinierende Ball-Nacht im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt.

Titelfoto: Fotomontage:Benedict Bartsch,Sebastian Kahnert/dpa