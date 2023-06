Schon bald müssen sie ihr Domizil verlassen: Igel-Retter in großer Not

"Die Zeit drängt, denn der Umzug wird ein gigantischer Aufwand", so Wolff. Der Abbau der Gehege und die Umbaumaßnahmen werden viel Zeit beanspruchen.

Für die Stachler-Rettung gibt es auch einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen: Benötigt wird ein großes Grundstück ab 1000 Quadratmeter, damit die Igel genug Freiraum in den Außengehegen haben.

War es anfangs nur die Suche nach einer größeren Station für die Igel , erreichte den Verein die Kündigung des Pachtvertrages durch die ehemalige Vorsitzende des Vereins, die das Grundstück offenbar anders nutzen möchte. "Die bisherige Suche war leider noch nicht erfolgreich", so Jens Wolff (51), zweiter Vereins-Chef.

296 Igel wurden seit Jahresbeginn in der Station aufgenommen. Die Hochsaison steht erst noch an: In etwa vier Wochen beginnt die Nachwuchs-Zeit, zudem fordert der Sommer viele von Rasentrimmern verletzte Tiere.

2022 fanden insgesamt 1052 Igel bei den ehrenamtlichen Rettern aus Radebeul Obdach. Wer bezüglich einer neuen Bleibe weiterhelfen kann, bitte melden: j.wolff@igelhilfe-radebeul.de.