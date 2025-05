Tornado fegt durch Alaunpark!

Dresden - Tornado im Alaunpark. Am Donnerstag wurde dort eine mehr als 60 Meter große Windhose gesichtet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Doch am Nachmittag staunten viele Parkgänger wohl nicht schlecht. Gegen 16 Uhr bildete sich ein gewaltiger Luftwirbel, geschätzt 60 Meter hoch.

Unabhängig davon soll es in weiten Teilen Deutschlands am heutigen Freitag zu starken Stürmen kommen. In Niedersachsen hat sich eine Superzelle angekündigt.