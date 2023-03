Überall Schmierereien: Radebeul macht Jagd auf Aue-Fan

Unter anderem diese Mauer in Radebeul wurde verunziert. © Stadtverwaltung Radebeul

"JBAG", "RSBN", "RBL" oder gleich "BSG Wismut" - seit wenigen Wochen finden sich vor allem in Radebeul-Ost sogenannte Tags, mit denen ein augenscheinlich sprühfreudiger Aue-Fan Mauern und Sportgeräte verunziert.

"Ein Sachzusammenhang könnte sich aus der überwiegend verwendeten Farbe Lila ergeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung", sagt Polizeisprecher Mario Laske. Eine Radebeuler Rathaussprecherin ergänzt: "Unser Tiefbauamt wird Strafanzeige stellen."



Nur allzu bekannt ist das Problem in Zwickau. "Im Stadtgebiet werden ab und zu Graffiti mit 'BSG Wismut' oder ähnlichem Wortlaut festgestellt. Das Auftauchen solcher Graffiti ist insbesondere im Zusammenhang mit den Fußballspielen Zwickau - Aue zu sehen und deshalb eher in Wellen festzustellen", so die dortige Polizei. Noch hätten die Dresdner Kollegen aber nicht angefragt.