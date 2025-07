Umweltfreundliche Kühlschränke? Diese Sensation könnte es in Zukunft möglich machen

Dresden - Forscher des Helmholtz-Zentrums Dresden -Rossendorf und der TU Braunschweig haben ein echtes Kühl-Wunder entdeckt: Das grün schimmernde Mineral Atacamit kühlt sich in starken Magnetfeldern plötzlich selbst ab - fast um die Hälfte seiner Temperatur!

Legt man ein Magnetfeld an, gerät das System völlig durcheinander - und der Kristall wird eiskalt.

Der Effekt ist so stark, dass Forscher hoffen: Vielleicht könnten solche Materialien eines Tages umweltfreundliche Kühlschränke oder Klimaanlagen möglich machen - ganz ohne klimaschädliche Gase. Auch wenn der Abbau des Minerals nicht so einfach in großem Maße möglich wäre.