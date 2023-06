29.06.2023 08:21 2.023 Alkohol am Steuer: VW prallt gegen Lichtmast und geht in Flammen auf!

Ein Autofahrer prallte in der Nacht auf Donnerstag in der Dresdner Neustadt frontal gegen einen Lichtmast. Kurz darauf ging der Wagen in Flammen auf.

Von Emma Schwarze

Dresden - Ein Autofahrer (52) prallte in der Nacht auf Donnerstag in der Dresdner Neustadt frontal gegen einen Lichtmast. Kurz nach der Kollision ging der Wagen in Flammen auf. Die Schuld könnte offenbar beim Fahrer liegen. Wenige Minuten nachdem das Paar mit dem Laternenpfahl kollidiert war, fing der VW Touran plötzlich Feuer. © Roland Halkasch Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 1.35 Uhr auf der Königsbrücker Straße. Der 52-jährige Fahrer eines dunkelblauen VW Touran fuhr demnach mit seiner Beifahrerin am Albertplatz vorbei und wollte nach rechts auf die Königsbrücker Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte frontal gegen einen Straßenmast. Dresden Unfall Heftiger Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen: Drei Menschen landen im Krankenhaus Kurz nach der Kollision fing der Wagen plötzlich Feuer. Die beiden Insassen konnten sich gerade noch rechtzeitig aus dem Auto retten, bevor der Brand auf den Innenraum übergriff. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Angaben der Polizei zufolge erlitten beide lediglich leichte Verletzungen. Als die Berufsfeuerwehr der Wache Albertstadt eintraf, stand der Touran bereits in Vollbrand. Mit Wasser und Löschschaum konnten die Kameraden unter Atemschutz das Feuer ersticken. Mit einem Strahlrohr wurde das brennende Fahrzeug gelöscht. © Feuerwehr Dresden 52-Jähriger setzte sich angetrunken hinters Steuer - Anzeige! Nichts mehr wie es war: Der Innenraum ist nach dem Brand kaum noch wiederzuerkennen. © Roland Halkasch In ihren Ermittlungen zum Unfallhergang gingen die Beamten einem ersten Verdacht nach und ließen den Fahrer noch am Unfallort in ein Röhrchen pusten. Das Ergebnis: Der Ungar hatte einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille! Die Beamten ordneten daher anschließend auch eine Blutentnahme an.

An dem VW Touran entstand ein Totalschaden, der Lichtmast trug lediglich leichte Blessuren davon. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 12.000 Euro. Dresden Unfall Tödlicher Unfall am Großen Garten: Rentner will Schleichweg nutzen und wird von Straßenbahn überfahren Aufnahmen vom Unfallort zeigen die vollkommen zerfetzte Front und den vollständig ausgebrannten Innenraum des Autos. Die Königsbrücker Straße war für die Zeit des Einsatzes teilweise gesperrt. Später leiteten die Beamten der Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Die Flammen richteten einen Totalschaden an dem VW an. © Roland Halkasch Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie derU-Dienst.



Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Dresden, Roland Halkasch