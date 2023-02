15.02.2023 17:55 3.917 Auffahrunfall in der Neustadt: VW Caddy fährt Ford ins Heck - zwei Verletzte!

Am Mittwochnachmittag kam es in Dresden-Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrern. Zwei Autos kollidierten an einer roten Ampel.

Von Malte Kurtz

Am Mittwochmittag hat es in Dresden gekracht! Auf der Königsbrücker Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Die 44-jährige Fahrerin des VW Caddy krachte ihrem Vordermann ins Heck. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. © Roland Halkasch Laut einer Mitteilung der Dresdner Polizeidirektion ereignete sich der Crash gegen 13.35 Uhr an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Tannenstraße. Der Fahrer eines Ford Kuga (48) war in Richtung Klotzsche unterwegs und bremste vor einer roten Ampel, daraufhin fuhr ihm die Fahrerin (44) eines VW Caddy Kastenwagens ins Heck hinein! Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Während es die Front des Caddys zerfetzte, wurde das Heck des Fords vor allem an der rechten Seite zerstört. Auch die Rückscheibe ist futsch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die VW-Fahrerin wurde infolge des Unfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford-Fahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dresden kümmerten sich derweil um die auslaufenden Flüssigkeiten der Unfallfahrzeuge. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Verkehr in der Neustadt durch den Unfall stark beeinträchtigt Der 48-jährige Fahrer des Ford Kuga erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, konnte aber direkt vor Ort medizinisch versorgt werden. © Roland Halkasch Die Königsbrückerstraße musste wegen der Bergungsarbeiten für insgesamt 90 Minuten gesperrt werden, so die Polizei. Bis der Einsatz gegen circa 14.57 Uhr beendet war, wurde durch den Unfall der Verkehr zwischen Neustadt und Klotzsche beeinträchtigt. Die Straßenbahnlinien 7 und 8 der DVB wurden ab dem Albertplatz über die Bautzner Straße beziehungsweise über den Bahnhof Neustadt umgeleitet. Außerdem wurde ein Ersatzbus in Richtung Infineon Süd eingesetzt. Die Polizei leitete währenddessen den Auto-Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

