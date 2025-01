Opel-Fahrerin kracht rückwärts in Gebäude der TU Dresden!

Dresden - Eine Opel-Fahrerin ist in der Nacht auf Dienstag mit ihrem Wagen in ein Gebäude der TU Dresden gebrettert.

Die Glasfassade des Chemischen Instituts der TU Dresden wurde von einer Opel-Fahrerin durchbrochen. © Feuerwehr Dresden

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Frau mit ihrem Opel Astra gegen 3.32 Uhr vom Hinterhof des Chemischen Instituts an der Bergstraße rückwärts in die Glasfassade, wie die Feuerwehr Dresden am Morgen mitteilte.

Mit dem Heck ihres Wagens durchbrach sie zunächst eine Scheibe, ehe sie gegen einen dahinterliegenden Betonpfeiler stieß.

Dieser Pfeiler bewahrte sie zugleich auch vor einem Absturz in die untere Etage des TU-Gebäudes.

Die Opel-Fahrerin überstand den Unfall unbeschadet. Sie konnte sich selbstständig aus dem Wageninneren befreien.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro, wie die Polizei am Vormittag bekannt gab.