Autofahrer sorgt für Unfall mit Kirnitzschtalbahn und flüchtet: 10.000 Euro Schaden!

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall zwischen der Kirnitzschtalbahn und einem Seat-Fahrer aufgrund der egoistischen Fahrweise eines Dritten. (Archivbild) © Thomas Türpe

Am gestrigen Donnerstag gegen 14.15 Uhr kam es zur verhängnisvollen Kollision, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Ein 64-jähriger Mann war mit seinem Seat Arona in Bad Schandau in Richtung Ostrauer Mühle unterwegs, als ihm der historische Zug auf seiner Spur entgegenkam. "Der Mann wollte richtigerweise nach links ausweichen", erklärte ein Polizeisprecher. So hätte die Bahn vorbeifahren können.

Doch der Autofahrer konnte letztlich nicht ausweichen, weil ein entgegenkommender Fahrer mit seinem Wagen nicht abbremsen und so Platz machen wollte.

Der Seat blieb in der Folge auf den Gleisen stehen. Doch der Fahrer (42) der Kirnitzschtalbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - ein Frontalcrash war die Folge.

Der rücksichtslose, entgegenkommende Autofahrer floh mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, an dem ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden war.