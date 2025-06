16.06.2025 08:49 32.060 Biker stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter am Großen Garten

Am Montagmorgen hat es einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter am Großen Garten in Dresden gegeben.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Montagmorgen ist es auf der Stübelallee am Großen Garten zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter gekommen! Alles in Kürze Tödlicher Unfall in Dresden: Motorrad und Transporter kollidieren

Unfall auf Stübelallee am Großen Garten

Motorradfahrer stirbt nach Reanimation

Fahrer des Kleintransporters wird betreut

Stübelallee und Lipsiusstraße vorübergehend gesperrt Mehr anzeigen Unfallort auf der Dresdner Stübelallee, an der Ecke Lipsiusstraße. © Roland Halkasch Laut Dresdner Feuerwehr waren bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Ecke zur Lipsiusstraße Ersthelfer mit der Reanimation des schwer verletzten Motorradfahrers beschäftigt. Später mussten Feuerwehr und Rettungsdienst seine Wiederbelebung erfolglos abbrechen, hieß es. Der Biker verstarb noch vor Ort. Der Fahrer des Kleintransporters, sowie Ersthelfer und Augenzeugen, wurden nach den Ereignissen betreut, so eine Meldung bei Threads. Nähere Angaben zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Gegen 7.15 Uhr meldete die DVB auf X einen Unfall im Bereich der Haltestelle "Comeniusplatz" und eine anschließende Verspätung der Linien 1, 2 und 44. Um 10.46 Uhr erklärten die Dresdner Verkehrsbetriebe den Unfall vor Ort für beendet. Nach ersten Informationen knallte ein Opel-Kleintransporter mit einem Motorrad zusammen. © Roland Halkasch Die Stübelallee wurde vorübergehend voll gesperrt. © Roland Halkasch Laut Feuerwehr wurde die Stübelallee in Richtung Innenstadt vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf. Erstmeldung vom 16. Juni 2025, 8.49 Uhr; letzte Aktualisierung 11.16 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch